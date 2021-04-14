Росстат: уровень бедности в России в 2020 году стал минимальным за шесть лет

В России стало меньше бедных Фото: Евгения ГУСЕВА

В четвертом квартале минувшего 2020 года в нашей стране стало меньше бедных: число живущих на доходы меньше прожиточного минимума россиян сократилось до 13,5 миллиона человек и составило 9,2% населения. По данным Росстата, в III квартале прошлого года таких граждан в России было 18,8 миллиона.

«Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 миллиона человек или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 процентных пункта или на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год», - такие данные приводятся на сайте ведомства.

В Росстате отмечают, что снижение числа бедных в IV квартале 2020 года связано с ростом доходов благодаря программам социальной поддержки незащищенных слоев населения.

«Общий объем социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года и соответствует объемам III квартала 2020 года», - уточнили в Росстате.