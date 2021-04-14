"Шестикилограммовая машина гнева ненавидит мужчин и детей": Честное объявление о собаке стало вирусным и помогло найти ей новую семью

Чихуахуа Прансер из приюта в Нью-Джерси смог найти новый дом благодаря честному объявлению обо всех его странностях Фото: Facebook

Сотрудники приюта в Нью-Джерси месяцами не могли найти нового хозяина для двухлетнего чихуахуа Прансера, но недавно одна из них опубликовала очень откровенное объявление обо всех недостатках собаки, и забрать его захотели сотни людей. Само объявление стало вирусным в Facebook и в Twitter.

Фото Прансера и объявление опубликовала Тифани Фортуна. Она сразу заявила, что у собаки скверный характер.

- Это буквально чихуахуа из того мема, где говорится, что они на 50% состоят из ненависти, и на 50% из дрожи. Если вы уже заинтригованы и испуганы, то просто подождите... Расскажу побольше, - начала Тифани.

Она также рассказала, что вся её семья живёт в страхе перед Прансером, а их первая встреча состоялась, когда Прансер достался им с ожирением, в кашемировом свитере и в комплекте из бекона, яиц и сыра, которыми нафаршировали коробку с Прансером.

- Раньше им владела пожилая женщина, которая обращалась с ним, как с человеком, и не социализировала его. Посыпьте это небольшой генетической предрасположенностью к нервному расстройству, и вы получите невротическое месиво, более известное как Прансер, - объяснила недостатки собаки его временная владелица.

Тифани также рассказала, что в первую неделю Прансер был слишком перепуган и не проявлял себя, как личность.

- Как бы ужасно это ни звучало, я вроде как полюбила его, насколько это возможно. Он был тихим, просто лежал на диване и никого не беспокоил. Я с восторгом наблюдала, как он выходит из своей скорлупы и становится настоящей собакой. Но я всё равно подозреваю, что он не собака, а травмированный ребёнок викторианской эпохи, который теперь преследует наш дом, - добавила Тифани.

Она также рассказала, что Прансер любит только женщин, а мужчин и детей просто ненавидит, и заводить его замужней женщине стоит только назло мужу.

Пост собрал 43 тысячи лайков и 66 тысяч репостов. Приют Second Chance Pet Adoption League сообщил, что после его публикации к ним обратились сотни людей, мечтающих забрать уникального Прансера себе.

- Прансер теперь полностью захватил наши жизни. За одну ночь мы стали его агентами и пресс-секретарями, - отметил представитель приюта.