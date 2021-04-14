Меркель и Байден призвали Россию отказаться от усиления войск у границ с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден в среду, 14 апреля, обсудили по телефону актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, лидеры двух стран говорили о пандемии коронавируса, ситуации в Афганистане и дальнейшие шаги НАТО в этой стране, а также обстановку на юго-востоке Украины и Россию.

О содержании телефонной беседы Меркель с Байденом рассказал журналистам официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. По его словам, одной из тем разговора стало присутствие российских войск неподалеку от украинской границы.

«Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации», - цитирует ТАСС заявление представителя кабинета министров ФРГ.

Зайберт также сообщил, что «канцлер и президент обсудили ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги касательно присутствия войск НАТО». Собеседники «подчеркнули важность тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политических усилий во благо страны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Вскоре после этого Альянс тоже заявил, что начнет вывод своих сил с 1 мая.