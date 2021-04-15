За две недели ОБСЕ зафиксировала максимальное число обстрелов в Донбассе с начала года

В Донбассе продолжаются обстрелы Фото: REUTERS

За последние две недели сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировали максимальное с начала года число обстрелов в Донбассе. Об этом в среду, 14 апреля, сообщила спецпредставитель главы Организации в Незалежной и Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта Хайди Грау.

Она рассказала, что заседания группы проходят «на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня», количество которых «в течение последних двух недель достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом».

«Это негативно сказывается и на нашей работе», - отметила она, указав, что участившиеся обстрелы мешают сотрудникам миссии свободно передвигаться по контролируемой ими территории и выполнять свои обязанности.

Хайди Грау также сообщила, что на следующих заседаниях группы будет обсуждаться, как реагировать на нарушения режима прекращения огня обеими сторонами конфликта, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле назвали беспрецедентной эскалацию ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возобновление гражданской войны на Украине может стать угрозой для нашей страны, и призвал украинскую армию отказаться от провокационных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе дети погибают по-настоящему

Наш спецкор Александр Коц – о развернувшихся спорах вокруг убийства 4-летнего мальчика в ДНР (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На украинских минах на Донбассе подорвались подростки

Вооруженные силы Украины стали минировать приусадебные участки мирных граждан (подробности).