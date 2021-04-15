За две недели ОБСЕ зафиксировала максимальное число обстрелов в Донбассе с начала года

В Донбассе продолжаются обстрелы Фото: REUTERS

Количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, которые ОБСЕ фиксировала последние две недели, является максимальным с начала года. Такое заявление сделала в среду специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау по итогам очередных переговоров контактной группы и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференции.

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