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Политика15 апреля 2021 0:27

За две недели ОБСЕ зафиксировала максимальное число обстрелов в Донбассе с начала года

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта обсудит, как реагировать на нарушения режима прекращения огня
Источник:kp.ru
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В Донбассе продолжаются обстрелы

В Донбассе продолжаются обстрелы

Фото: REUTERS

Количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, которые ОБСЕ фиксировала последние две недели, является максимальным с начала года. Такое заявление сделала в среду специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау по итогам очередных переговоров контактной группы и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференции.

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