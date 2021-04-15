Привитым «Спутником V» при посещении Словении не придется отбывать карантин

Словения освободит привитых «Спутником V» от карантина при въезде в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранцам, которые сделали прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V», при посещении Словении не придется отбывать 10-дневный карантин после въезда на территорию республики.

В среду, 14 апреля, словенские власти расширили список препаратов, прививка которыми освобождает от обязательного карантина на десять дней. В перечень добавлены «Спутник V» и вакцина американской компании Johnson & Johnson. Ранее в этот перечень были включены BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Прививка должна быть сделана не менее чем за 21 день до приезда в республику.

Кроме того, страну свободно могут посещать туристы, переболевшие COVID-19 не более чем за полгода до приезда (при себе нужно иметь справку), а также стран Евросоюза, Великобритании и США с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Словении приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, а с 1 апреля в стране из-за роста числа заразившихся ужесточили ограничительные меры.