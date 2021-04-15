Четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников о форме сборной России в Токио-2020: «В наше время давали только плавки и очки»

Компания Zasport представила коллекцию экипировки для Игр-2020 в Токио Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал «КП» показ, в котором в качестве моделей участвовали российские олимпийцы.

- Мы видели форму раньше на заседании исполкома ОКР. Так что увидеть ее на наших прославенных спортсменах не было большим сюрпризом. Мое мнение – форма должна быть функциональной. Она должна быть не только для того, чтобы спортсмен стоял в ней с руками по швам. Так что настоящую оценку дадут экипировке наши спортсмены после того, как выступят на своих дистанциях и попробуют весь ассортимент. Так что дадим оценку, когда на этой форме будут висеть еще и медали, - сказал Владимир Сальников.

При этом четырехкратный олимпийский чемпион оценил количество предметов в каждом олимпийском наборе.

- В наше время такого количества предметов не было. Давали только костюм, плавки и пару очков. А тут даже солнечные очки дают, - заметил Сальников в комментарии «КП».