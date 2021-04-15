Плющенко – об олимпийской форме: «Гимн, герб и флаг нашей страны у нас должен быть в сердце, душе и голове»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новую экипировку сборной России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ВДНХ в павильоне «Космос» была представлена новая экипировка от компании Zasport, в которой сборная России отправиться на Олимпиаду в Токио. В качестве моделей на подиуме предстали российские спортсмены, они и продемонстрировали форму. Одним из гостей показа был двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который прокомментировал экипировку журналистам.

- Она удобная, классная, стильная и комфортная. Я вообще за комфорт, - дал оценку Плющенко.

Согласно решению CAS и МОК на форму сборной России наложены ограничения. На ней не должно быть названия страны и герба. Запрещен и гимн России. Но Евгений Плющенко заявил, что это еще больше должно мотивировать российских спортсменов.

Евгений Плющенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Гимн, герб и флаг нашей страны у нас должен быть в сердце, душе и голове. Действительно, всегда хочется стоять на высшей ступени пьедестала и слушать наш гимн. Но сейчас такое время, с которым ничего не сделаешь. Поборемся. Наши спортсмены преодолеют. Главное все знают, откуда наши спортсмены и кого они представляют, - заявил Плющенко.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021 год из-за пандемии. Но все равно иностранцах болельщиков в Японию не пустят. Игры стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.