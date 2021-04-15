Турецкий военный погиб при ракетном обстреле базы в Ираке

Вечером в среду, 14 апреля, Расположенная на севере Ирака военная база Башика подверглась ракетному обстрелу, в результате этой атаки погиб один турецкий военнослужащий и пострадал ребенок, сообщает Минобороны Турции.

«Ракетная атака была проведена сегодня вечером по базе Башика на севере Ирака. Одна из трех ракет упала на территорию базы, другие две – недалеко от деревни. Наш боевой товарищ погиб в результате атаки, проживающий в деревне ребенок получил ранения», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте турецкого министерства обороны.