Синоптики обещают жителям европейской части России аномально теплую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Температура в центре Европейской России будет понижаться с пятницы, однако аномальное тепло сохранится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет... В воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7—8 градусов. В пятницу и субботу будет 15—16 градусов и небольшой дождь», — сказал Вильфанд.