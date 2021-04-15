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Коронавирус Covid-1915 апреля 2021 4:30

Президент Аргентины заявил, что легко перенес COVID-19 благодаря "Спутнику V"

Альберто Фернандес провел 12 дней в изоляции, после чего врачи признали его здоровым
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Аргентины Фернандес Альберто

Президент Аргентины Фернандес Альберто

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заразившийся коронавирусом президент Аргентины Фернандес Альберто рассказал соотечественникам, что он легко перенес болезнь благодаря тому, что ранее сделал прививку против COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

«Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», - сказал аргентинский лидер в своем видеообращении к гражданам страны.

Альберто Фернандес уточнил, что провел в изоляции всего 12 дней, а в среду его лечащий врач объявил пациента выздоровевшим и разрешил главе государства вернуться к исполнению своих обязанностей, передает ТАСС.

«Я так и не знаю, где заразился», - добавил Фернандес.

Распространение коронавируса в мире