Президент Аргентины заявил, что легко перенес COVID-19 благодаря "Спутнику V"

Президент Аргентины Фернандес Альберто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заразившийся коронавирусом президент Аргентины Фернандес Альберто рассказал соотечественникам, что он легко перенес болезнь благодаря тому, что ранее сделал прививку против COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

«Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», - сказал аргентинский лидер в своем видеообращении к гражданам страны.

Альберто Фернандес уточнил, что провел в изоляции всего 12 дней, а в среду его лечащий врач объявил пациента выздоровевшим и разрешил главе государства вернуться к исполнению своих обязанностей, передает ТАСС.

«Я так и не знаю, где заразился», - добавил Фернандес.