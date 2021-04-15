В Японии допускают, что летняя Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» Японии Таро Коно Фото: REUTERS

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» Японии Таро Коно, который ранее возглавлял Минобороны страны и МИД, а теперь отвечает за вакцинацию населения, не исключил, что летняя Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса может пройти при пустых трибунах – без зрителей.

«Я думаю, что будет сделано так, чтобы их можно было провести в такой ситуации. Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр», - сказал Таро Коно в эфире телеканала Asahi.

Между тем, генеральный секретарь правящей японкой Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи сообщил, что рассматривается также вариант переноса Олимпиады или и вовсе отмены Игр.

«Если их проведение в самом деле действительно окажется невозможным, то придется отменить», - приводит его слова агентство Кyodo.

Напомним, как писал сайт kp.ru, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года, но название турнира останется «Токио – 2020».