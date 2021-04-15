Последние новости на утро 15 апреля 2021: СМИ сообщили о планах США ввести санкции против России

«КП» – о последних новостях на утро 15 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 15 апреля 2021 года. Этой ночью информационных агентства – Bloomberg и Reuters – со ссылкой на анонимные источники сообщили, якобы уже сегодня Вашингтон введет новые санкции против России. По информации собеседников Bloomberg, власти США могут выслать из страны около десяти россиян, среди которых «официальные лица и агенты разведки».

Кроме того, по их данным, санкции затронут примерно два десятка «связанных с российской разведкой» изданий, компаний и организаций, в том числе и зарубежных, по мнению властей США, «действующих в интересах Москвы». Источники Reuters утверждают, что рестрикции будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России.

Ранее сообщалось, что в «наказание» за вымышленные прегрешения РФ хотят отключить от международной банковской системы SWIFT. Что будет с рублем и нашими сбережениями, если Россию все-таки отключат от глобальной банковской системы, вместе с экспертами разбирался обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков.

К слову, после слов официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что ограничение возможности использования международных платежных систем не исключено, так как действия США в вопросах санкций «носят необоснованный и непредсказуемый характер», представители Visa и Mastercard заверили, что продолжат работать в России, как обычно.