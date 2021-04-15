Глава Пентагона заявил о продолжении поставок вооружений на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США намерены продолжить поставку некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов на Украину в соответствии с потребностями Киева. Об этом в среду, 15 апреля, заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Глава американского ведомства отметил, что Штаты привержены оказанию помощи украинской стороне в удовлетворении ее потребностей по самообороне.

- Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку, в том числе небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений и военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Киеву. Американская сторона намерена продолжить делать это, основываясь на украинских потребностях, - заявил Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с государственным секретарем Соединенных Штатов и генсеком НАТО.

В последнее время страны Запада несколько раз выражали «обеспокоенность» из-за высказываний военных с Украины о наращивании сил России около границы. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие страны, поскольку никак не угрожает им.