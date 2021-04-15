Минтруд России намерен вернуть докризисные показатели рынка труда к концу 2021 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Задача по возвращению рынка труда в России к показателям 2019 года, которая была поставлена российским президентом Владимиром Путиным, будет выполнена к концу текущего года. Об этом сообщила в четверг, 15 апреля, пресс-служба министерства труда.

- Цель вернуть к концу этого года рынок труда к докризисным показателям будет выполнена. Во всех российских регионах в настоящее время реализуются мероприятий региональных программ, которые направлены на восстановление численности занятого населения до пандемических значений, - цитирует сообщение министерства издание РИА Новости.

Представитель ведомства отметили, что наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения этой цели вызывают субъекты государства, в которых на фоне экономической ситуации число вакансий меньше, чем численность безработных жителей. В этих регионах уже составили дорожные карты по восстановлению занятости, а также приняли дополнительные меры по восстановлению рынка труда.

Минтруд добавил также, что для восстановление докризисных значений рынка в 2021 году развернуты программы на федеральном уровне, которые включают переобучение граждан и субсидирование работодателей. На реализацию программы власти в этом году выделили до 12,1 миллиарда рублей, а на профессиональное обучение работников – еще 10,5 миллиарда рублей.

Как писал сайт kp.ru, количество занятого молодого населения РФ за прошедший 2020 год на фоне эпидемии снизилось более чем на миллион человек. Падение стало максимальным за минувшие 12 лет с 2009 года.