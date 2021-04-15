В России разработали новую тест-систему для определения антител к коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали и зарегистрировали первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

- Российские специалисты создали первую иммуноферментную тест-систему для определения антител у людей, инфицированных коронавирусной инфекцией, с симптомами заболевания или переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики, - говорится в сообщении.

Показанием к использованию нового российского текста является необходимость оценки развития антительного иммунитета у зараженных коронавирусом пациентов во время терапии. Кроме того, эти тесты можно использовать для анализа образования антител у вылечившихся от коронавируса людей или для оценки уровня популяционного иммунитета у здоровых.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что с помощью данной тест-системы можно оценить степень выраженности иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого уровня, поэтому этот набор реагентов очень полезен для принятия решения о дополнительной вакцинации от коронавируса.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу. Эксперт отметила, что в первую очередь на воздействие инфекции иммунитет человека реагирует выработкой антител М.