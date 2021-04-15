Правозащитники раскрыли, как банки обманывают россиян с кешбэком Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российские правозащитники проанализировали предложения карт с кешбэком десяти ведущих банков страны и выяснили, что некоторые кредитные организации используют недобросовестные практики при продаже подобных программ. Об этом в интервью газете «Известия» сообщили в Международной конфедерации обществ потребителей.

Одной из таким практик является установление банком условий, которые клиент не может выполнить. Иногда кредитные организации оставляют за собой право отказать в начислении бонусных баллов, а дополнительные комиссии могут и вовсе увести клиента в «минус».

- Меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж Центробанк должен распространить на все продукты банков, в том числе на программы лояльности, которые связаны с кешбэком по дебетовым картам, - говорится в заявлении правозащитников.

Представитель Банка России признали наличие проблем в данном области.

- Например, кредитная организация может предлагать повышенный кешбэк на определенные категории покупок либо на покупки у своих партнеров. А другие значимые условия могут упоминаться вскользь, за счет чего у клиента формируются неоправданные ожидания в отношения условий программ, - объяснили в Центробанке.

Между тем, представители российского регулятора считают, что проблема находится в плоскости ненадлежащего информирования, а порядок предоставления кешбэка и его параметры лежат в плоскости договорных отношений.