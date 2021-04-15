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Экономика15 апреля 2021 8:55

Минсельхоз России не видит причин для роста цен на кондитерские изделия

Правительством приняты меры по стабилизации цен на продовольствие
Ксения АНУФРИЕВА
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Минсельхоз России не видит причин для роста цен на кондитерские изделия

Минсельхоз России не видит причин для роста цен на кондитерские изделия

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты российского Минсельхоза не видят причин для резкого или значительного роста цен на кондитерские изделия в стране. Об этом в четверг, 15 апреля, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

- По нашей оценке, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий в России в настоящее время отсутствуют. Правительством страны приняты меры для стабилизации цен на продовольствие, в том числе сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции, - говорится в сообщении министерства.

В Минсельхозе объяснили, что, например, таможенно-тарифные меры регулирования экспорта масличных позволит уменьшить затраты на продукты переработки подсолнечника, а цены на муку стабилизировались после предоставления субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно.

Ранее представители Минсельхоза заявили, что не видят оснований для повышения цен на продукты первой необходимости в России. Ведомство проводит регулярный мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия.