Курс рубля снижается после сообщений о возможных санкциях США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курсы американский и европейской валюты усилили рост на открытии торгов Московской биржи, а рубль заметно падает к бивалютной корзине на фоне сообщений западных средств массовой информации о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в четверг, 15 апреля.

Так, по состоянию на 7:54 по московскому времени доллар вырос на 60,25 копейки к уровню предыдущего закрытия и достиг отметки 76,47 рубля. В это же время курс европейской валюты подорожал до 91,54 рубля, увеличившись на 60 копеек к закрытию предыдущей сессии.

Чуть позже в 9:00 по столичным часам доллар подорожал до 77,22 рубля, а курс евро увеличился до 92,4 рубля.

Как писал сайт kp.ru, ранее западные СМИ сообщили, что США намерены ввести против России новые санкции из-за якобы вмешательства российской стороны в президентские выборы в 2020 году и приписываемые Москве кибератаки. По данным журналистов, новые санкции могут быть связаны с суверенным долгом России, а объявить о них могут уже сегодня, 15 апреля.

Напомним, что власти России неоднократно говорили, что РФ никогда не имела и не имеет никакого отношения к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.

Вчера помощник президента России Юрий Ушаков в ходе встречи с американским послом пообещал решительный ответ Москвы, если США будут вводить новые санкции.