Губернатор Василий Орлов: «Амурская область входит в ТОП-5 регионов страны с самой низкой средней ставкой по ипотеке»

Губернатор Василий Орлов рассказал о льготных ипотечных программах, действующих в Амурской области. Фото: Иван Макеев

Амурская область вошла в пятерку регионов-лидеров с самой низкой средней ставкой по ипотеке. Рейтинг субъектов РФ в сфере ипотечного кредитования недавно предоставил Центральный Банк России. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, низкую ставку по жилищным кредитам обеспечивает целый комплекс государственных льготных программ. В первую очередь это программа «Дальневосточная ипотека» и ипотека с господдержкой.

- Амурская область входит в ТОП-5 регионов страны с самой низкой средней ставкой по ипотеке, которая с начала года составила 6,26% годовых. По этому показателю регион занимает четвертое место среди всех субъектов России. Прежде всего, это обусловлено целым комплексом льготных государственных ипотечных программ. Благодаря им по низким ставкам свое жилье смогли получить 3177 амурских семей на общую сумму более 10 миллиардов рублей, - рассказал Василий Орлов.

Общий портфель ипотечных кредитов в Амурской области составляет 54,2 миллиарда рублей. С начала 2021 года темп прироста выданных кредитов вырос более чем на 21 %. Банки выдали амурчанам 1,3 тысячи таких кредитов на сумму более 3,7 миллиарда рублей.

Самой популярной в Приамурье остается «Дальневосточная ипотека». По данным на начало апреля жители региона подали более 6200 ипотечных заявок, 3700 из них уже одобрены банками. 1689 семей получили 5,8 миллиарда рублей на покупку жилья. Льготная ипотека действует до 31 декабря 2024 года при покупке квартиры в новостройке на Дальнем Востоке. Участниками программы могут стать молодые семьи, если возраст супругов не превышает 35 лет, или одинокие граждане до 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка.

Второе место по популярности удерживает программа ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых. Менее чем за год по ней было выдано кредитов на сумму 2,2 миллиарда рублей, улучшить свои жилищные условия смогли 700 амурчан. Правительство РФ продлило действие программы до 1 июля 2021 года, так что приобрести жилье в новостройках по сниженным ставкам сможет еще большее число жителей региона вне зависимости от возраста и семейного положения.

В Приамурье также успешно реализуются «Семейная ипотека» и «Сельская ипотека». Около 900 амурчан смогли приобрести жилье по этим программам, получив кредиты по сниженным ставкам на сумму в 2 миллиарда рублей.

В лидерах рейтинга регионов России с самой доступной средней ставкой по ипотеке оказались исключительно регионы Дальнего Востока. По данным Центрального банка РФ, первые три места занимают Чукотский автономный округ, Магаданская область и Приморский край, далее идут Амурская область и Республика Саха (Якутия). По оценкам экспертов, 2020 год оказался абсолютно нетипичным из-за пандемии коронавируса, которая сказалась и на рынке недвижимости. В прошлом году было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров, общий портфель ипотечных кредитов в России достиг отметки 9,5 трлн. рублей. Первые места по объему выданных кредитов традиционно удерживают Москва, Московская область и Санкт-Петербург.