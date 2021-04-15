Более 60% российских туристов согласились перенести свою поездку в Турцию на более поздний срок

Более половины россиян согласились перенести поездки в Турцию на более поздний срок Фото: Олег ЗОЛОТО

Порядка 60-65% россиян, которые ближайшие недели планировали отдохнуть в Турции, согласились перенести поездку на более позднее время. Такое решение оказалось максимально выгодным, как для самих путешественников, так и для операторов.

Как рассказал глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов, у туристов, чья поездка в отпуск сорвалась из-за приостановки авиасообщения, есть несколько путей. Оптимальным вариантом эксперт называет решение перенести сроки поездки. Если же турист хочет вернуть уплаченные деньги, то сделать это по закону можно только через суд. А поскольку операторы уже внесли деньги зарубежным партнерам и авиакомпаниям, то возвращать им попросту нечего, таким образом, суды и возвраты могут затянуться на целый год.

Еще один вариант обменять путевку на другое направление: ОАЭ, Грецию и так далее. Однако здесь тоже могут потребоваться доплаты со стороны туристов, что устраивает далеко не всех.

«Чтобы не обанкротиться и не вылететь в трубу, они (туроператоры – прим. ред.) предлагают клиентам единственный возможный вариант — перенести поездку в Турцию на более поздний период. И большинство путешественников его принимают», — цитирует Мохова газета «Известия».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также отметил, что оптимальным вариантом для туристов, у которых есть на руках путевки в Турцию и Танзанию, будет решение перенести поездку на более поздний срок, возможно, сразу на осень, передает телеканал «360».