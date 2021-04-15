Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: REUTERS

В четверг, 15 апреля, в японской Осаке стартовал розыгрыш командного чемпионата мира по фигурному катанию 2021. Российская пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов одержали победу в первом виде программы - ритм-танце в соревнованиях танцевальных дуэтов. Они получили 86,66 балла. 48,10 за технику и 38,56 балла за компоненты. Российские спортсмены принесли первые баллы нашей команде в общий зачет.

Следом за ними сегодня пройдет второй вид программы - короткую программу представят девушки. За Россию выступят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. И на этом завершатся соревнования первого дня. Они завершатся к 12 часам дня по московскому времени.

Завершится розыгрыш командного ЧМ-2021 в субботу, 17 апреля 2021 года.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 86,66

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 82,93

3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79

4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 70,34

5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) — 66,42

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 65,06