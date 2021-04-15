Финансовый эксперт объяснил, почему копить деньги нужно твердой валюте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Финансовый эксперт Ян Марчинский объяснил, почему копить деньги нужно исключительно в твердой валюте. Их покупательная способность не падает, а обменный курс практически всегда стабилен. Рубль к данным валютам не относится.

Статистика свидетельствует, что в среднем курс доллара растет в год на 8 процентов. Отдельные месяцы этот показатель чуть ниже, но в целом годовой процент примерно одинаков.

- Надо понимать, что Россия — страна с сырьевой экономикой. Любым экономикам, ориентированным на экспорт, невыгодна сильная национальная валюта, - отмечает в беседе с NEWS.ru эксперт.

Для такого типа экономики предпочтительно, когда национальная валюта несколько уступает доллару, евро, фунту, норвежской кроне, швейцарскому франку.

В таком случае экспортная выручка в рублях увеличивается, что приводит к росту доходов бюджета.

Поэтому сохраняться средства лучше в твердой валюте, это поможет защитит их от инфляции и обесценивания.

- Еще лучше диверсифицировать сбережения: часть средств держать в долларах, часть — в евро и франках, — заключил Марчинский.