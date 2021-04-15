В Белоруссии рассказали о совместных военных учениях с российскими войсками

В Беларуси рассказали о совместных военных учениях в армией России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб рассказал о совместных военных учениях с армией России.

В рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ он сообщил, что белорусские военные постоянно принимают учения в тренировках с российской армией по противовоздушной обороне.

Также в этом году планируется участие в оперативно-тактических учениях с представителями ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество-2021".

Также войска двух стран летом начнут совместные дежурства по ПВО.

- В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ, — рассказал Голуб.

В начале марта 2021 года министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военных двух государств. Минобороны РФ уточнило, что центры совместной подготовки разместят в Нижегородской области России, Калининградской области России и Гродненской области Республики Беларусь.