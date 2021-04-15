В Египте 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

В Египте 15 человек пострадали при сходе поезда с рельс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В египетской провинции Шаркия на севере страны 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Об этом сообщило министерство здравоохранения Египта у себя в Facebook.

Состав ехал из города эз-Заказик в египетскую столицу Каир, состав сошел с рельсов рядом со станцией города Минья эль-Камх. Отмечается, что авария произошла из-за того, что на одном пути в разных направлениях двигались два состава. Машинист одного из поездок успел вовремя затормозить и серьезной аварии не случилось.

- Пятнадцать граждан пострадали в инциденте с поездом в Шаркии. Погибших нет, — гласит сообщение ведомства.

Напомним, в конце марта в египетском городе Тахта провинции Сохаг столкнулись два поезда. В результате происшествия погибли 32 человека и пострадали 66. Такие данные приводит Министерство здравоохранения страны. По информации железных дорог Египта, столкновение произошло из-за сработавшего стоп-крана на впередиидущем поезде.