Турция подтвердила: США отменили отправку военных кораблей в Черное море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты решили отменить отправку своих военных кораблей в Черное море. Об этом глава внешнеполитического ведомства Турции сообщил в четверг, 15 апреля.

- Нам американская сторона устно сказала, что проход кораблей отменен. Если они поменяют это решение, то у них есть еще трое суток, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить суда. Если за три дня корабли не пройдут, то им вновь необходимо будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода, - отметил турецкий министр в эфире телеканала NTV.

Ранее эту информацию сообщили журналистами источники в министерстве иностранных дел Турции, отметив, что американские военные суда не проходили через Босфор.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты намерены в скором времени направить в Черное море корабли своего военно-морского флота, чтобы «поддержать Украину из-за роста военной активности России».

Чуть позже Вашингтон официально уведомил Анкару, что два военных корабля США – ракетные эсминцы Roosevelt и Donald Cook - пройдут через Босфор в Черное море 14 и 15 апреля. Турция в соответствии с конвенцией Монтре сообщила об этом российскую сторону.