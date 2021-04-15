МИД Турции заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между Россией и Украиной. Об этом в четверг, 15 апреля, заявил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что у его государства хорошие отношения и с российской, и с украинской сторонами.

- Наши отношения с нашей Турцией, как с Россией, так и с Украиной, прекрасны. Мы находимся в одном предложении к двум странам по урегулированию мирной проблемы. Мы не поддерживаем ни одну из сторон этого кризиса. Турция хочет, чтобы Черное море было морем мира. Сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому, - отметил Мевлют Чавушоглу в интервью изданию NTV.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не приемлет возможность войны с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ никогда не участвовала в конфликте в Донбассе, однако не останется безучастной к судьбам проживающих в этом регионе русскоговорящих.