Губернатор Александр Моор: «Обеспечение безопасности земляков – наша важнейшая задача»

Дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности населения во время празднования Дня весны и труда и Дня Победы обсудили участники совместного заседания областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Второй год существенное влияние на обстановку оказывают ограничения, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции, – отметил глава региона. - Несмотря на снижение заболеваемости и активную вакцинацию населения, необходимо учитывать возможность осложнения эпидемиологической обстановки в связи с увеличением потока туристов, возвращающихся из зарубежных поездок, началом дачного сезона и выездов на природу».

Начальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор полиции Леонид Коломиец доложил, что охраной общественного порядка и обеспечением безопасности жителей региона в период майских праздников будут заниматься порядка 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 390 дружинников и казаков. Оперативная обстановка в области находится под постоянным контролем.

По словам начальника регионального Управления Росгвардии полковника Евгения Федоткина, тюменские росгвардейцы в праздничные и предпраздничные дни станут нести службу в усиленном режиме.

«На объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий, будут проведены профилактические противопожарные мероприятия и практические тренировки по эвакуации людей. На боевом дежурстве в пожарно-спасательных подразделениях будут находиться почти 500 человек и 210 единиц техники», – сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Андрей Умаров.

Учреждения культуры, образования, социального обслуживания, а также спортивные объекты Тюменской области подготовлены к безопасному проведению праздничных мероприятий, доложили руководители профильных департаментов.

«Порядок проведения майских праздников, в первую очередь – Дня Победы, будет определяться, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Однако органы власти и правоохранительные структуры должны быть полностью готовы к любому формату праздничных мероприятий. Обеспечение безопасности земляков – наша важнейшая задача», – резюмировал Александр Моор.