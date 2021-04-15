Губернатор Александр Моор поручил оргкомитету подготовить несколько концепций празднования 9 мая

Празднование будет включать как онлайн, так и оффлайн-события, а также работу выездных творческих бригад. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Решение о формате празднования Дня Победы в Тюменской области пока не принято. Это касается и торжественного прохождения войск, и проведения акции «Бессмертный полк». Состав колонны военной техники и график репетиций торжественного прохождения войск определят после того, как будет принято решение с учетом эпидемиологической обстановки.

«Эпидемия коронавируса не закончилась. Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Если говорить о праздничных мероприятиях в честь Великой Победы, то наши дорогие ветераны не останутся без внимания. По моему поручению оргкомитет рассматривает несколько концепций мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, куда включены как онлайн, так и оффлайн-события, а также работа выездных творческих бригад», – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Праздничный фейерверк «Салют Победы» запланирован к проведению 9 мая 2021 года на территории города Тюмени (место проведения еще согласовывается). В показе будет задействовано более 400 единиц пиротехнических изделий.

Кроме того, к Дню Победы власти региона выделят социальную помощь ветеранам.

«Подписал документы на выплату более 170 млн рублей к Дню Победы из областного бюджета отдельным категориям жителей Тюменской области", - сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в Instagram месяц назад.

Глава региона добавил, что социальную помощь в размере 10 тыс. рублей получат к празднику все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией. Помощь в размере 5 тыс. рублей будет оказана труженикам тыла.

Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в размере 2 тыс. рублей. Это самая многочисленная категория жителей региона, которая получит выплату.