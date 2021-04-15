Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Мировой суд в Москве в Москве приговорил юриста ФБК* Любовь Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в жилище.

- Суд установил, что Любовь Соболь виновна в совершении деяния, предусмотренного частью второй статьи 139 Уголовного кодекса России – нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия. Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства, - говорится в приговоре судьи Инны Шилободиной, который цитирует в четверг, 15 апреля, агентство ТАСС.

Из текста приговора следует, что Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором. Прокурор во время прений просил приговорить подсудимую к году исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в пользу государства.

Напомним, по данным Следственного комитета, в декабре прошлого года Любовь Соболь несколько раз пыталась проникнуть в квартиру пожилой жительницы Москвы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После пару неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера доставки, заявив, что в квартире якобы находится ее маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, Любовь Соболь оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на камеру.

* признан в России НКО-иноагентом