Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 15 апреля 2021 года, в японской Осаке на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 проходит первый день соревнований. В турнире женщин-одиночниц первой из наших свою программу представила Елизавета Туктамышева.

Вице-чемпионка мира 2021 года чисто прыгнула тройной аксель, сделала каскад тройной лутц-тройной тулуп и у нее получился тройной флип.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин во время эфира на Первом канале оценил выступление Лизы:

- Просто загляденье! Возможно, она выполняла еще более чисто тройной аксель. Но это - безупречный прокат. Аксель в начале короткой программы. Браво, Лиза! Самое главное, что сейчас и здесь главное действующее лицо - Лиза Туктамышева. Все элементы были выполнены на четвертый уровень. Невозможно говорить ничего кроме восхищения. Она наслаждается каждой ноткой и каждым движением.

Итог проката Туктамышевой на командном ЧМ-2021 - 45,43 балла за технику и общая сумма в 80,35 балла.