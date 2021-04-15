Анна Щербакова. Фото: REUTERS

На командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 в Осаке свою программу представила чемпионка мира Анна Щербакова. Она - лучшая в своем виде. Российская фигуристка группы Этери Тутберидзе, которую на командном ЧМ сопровождает тренер Сергей Дудаков, получила 81,07 балла за свой прокат. Из них 43,51 балла - это за технику.

В программе Аня сделала чисто двойной аксель, тройной флип, а на каскаде тройной лутц-тройной риттбергер судьи заметили неясное ребро на лутце.

Однако же, олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался очень тепло в адрес фигуристки, поблагодарив ее за выступление:

- Браво, Анечка! Она в этом сезоне не проиграла ни одного турнира, вспомнил. Очень чисто исполнена короткая программа со сложнейшим каскадом. На тройном флипе судьи отмечают неясное ребро. Но Аня довольна. Как же приятно наблюдать ее улыбку. И на турнире все идет идеально. Все у Ани докручено, переходы между элементами. Нет ни одного момента, когда спортсмен останавливается, чтобы перевести свое дыхание. Очень трогательно и очень нежно. Мы отмечали программу Ани Щербаковой в этом сезоне.

Ранее Елизавета Туктамышева получила чуть меньше Анны Щербаковой за свой прокат.