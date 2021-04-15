МИД Франции: поддержка Киева со стороны ЕС не означает вступление Украины в союз

В МИД Франции заявили, что поддержка Киева со стороны ЕС не означает вступление Украины в союз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что поддержка Киева со стороны Евросоюза не означает вступление Украины в ЕС.

- Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления в Евросоюз. Я думаю, что это несерьезная перспектива, — сказал Бон в эфире радиостанции Radio J.

13 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в конце недели, 16 апреля, посетит Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Основной целью поездки Зеленского станет "встреча с Макроном один на один". Отмечено, что президенты обсудят присутствие российской армии на границе с Украиной. Ранее Зеленский уже провел разговор на эту тему с президентом США Джо Байденом, который выразил готовность оказать поддержку Киеву.