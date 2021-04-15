Экономист перечислил плюсы увеличения майских праздников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недавно в России предложили увеличить майские праздники. В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил, что поддерживает эту идею и перечислил плюсы дополнительных нерабочих дней.

- С экономической точки зрения, праздничные и выходные дни ценны прежде всего тем, что люди могут в это время тратить деньги, потреблять, покупать. Если вы все время работаете, это, конечно, замечательно с точки зрения протестантской этики. Но с точки зрения экономики нужно иметь значительное время на отдых. Люди должны развлекаться, посещать кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи и много других заведений, - отметил экономист.

Василий Колташов напомнил также, что время отдыха люди могут потратить на собственное развитие. Глава Центра политэкономических исследований добавил также, что если россияне будут работать все больше и больше без выходных и праздников, это отнюдь не означает, что они станут больше зарабатывать.

Как сообщал сайт kp.ru, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить майские праздники, забрав некоторые праздничные дни у зимних каникул. Идея депутата заключается в том, чтобы сократить новогодние каникулы на три дня, и эти три дня прибавить между майскими праздникам. Сергей Миронов объяснил, что зимой «людям нечего делать», а весной многие россияне хотят отправиться на дачу.