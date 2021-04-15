Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире15 апреля 2021 12:31

Украина призвала Запад вернуть ей статус ядерной державы

Киев ждет от Германии сильной военной поддержки
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)
Украина призвала Запад вернуть ей статус ядерной державы.

Украина призвала Запад вернуть ей статус ядерной державы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол Андрей Мельник в Германии призвал Запад вернуть Украине статус ядерной державы.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - заявил дипломат сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk, отметив, что его страна нуждается в современном оружии.

Позднее на своей странице в Twitter он также подчеркнул, что Киев ждет от Германии сильной военной поддержки. Мельник отметил, что украинские власти рассчитывают на вступление в НАТО.

Напомним, что в последнее время возросло мировое внимание к ситуации в Донбассе. Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области вблизи границы с Украиной. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на своей территории российская армия может передвигаться в любую сторону, и это никого не должно волновать.

Украинский кризис