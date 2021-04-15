В ФРГ заявили, что Nord Stream 2 отвечает правовым нормам Евросоюза

В комитете ФРГ заявили, что Nord Stream 2 отвечает правовым нормам Евросоюза Фото: REUTERS

Председатель Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Оливер Хермес заявил, что "Северный поток – 2" отвечает правовым нормам Евросоюза.

- США следует понимать, что "Северный поток - 2" реализуется в ЕС в соответствии с текущими правовыми нормами и что внешнее вмешательство в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также наносит ущерб международному праву, — цитирует Хермеса сайт комитета.

Он отметил, что реализация Nord Stream 2 не угрожает энергоснабжению Польши и Украины. Трубопровод станет дополнительным источников поставок газа, "послужит увеличению предложения и стабилизации цен", отметил Хермес.

Ранее немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск в суд Гамбурга с требованием отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2" в немецких водах. Экологи говорят, что ведомство, вынося решения о разрешении строительства, в недостаточной степени учло климатический аспект.