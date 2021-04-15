Российские аграрии предупредили о сокращении посевов из-за нехватки мигрантов

Аграрии пожаловались на нехватку мигрантов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В России начались посевные работы, однако на предприятиях, где выращивают овощи и ягоды, не хватает рабочих рук. По традиции, аграрии рассчитывали на помощь мигрантов, однако в этом году столкнулись с их дефицитом.

Представители трех отраслевых союзов агропромышленного комплекса сообщили, что на полях не хватает порядка 30 тысяч человек. Оказалось, что оставшиеся в России к началу прошлого сезона мигранты, зимой уехали на родину, а вернуться к началу нового сезона не смогли.

Теперь участники рынка в ближайшие дни ждут решения проблемы. Если рабочую силу не удастся найти в кратчайшие сроки, то посевные площади в 2021 году придется существенно сокращать, чтобы не потерять уже имеющийся урожай, передают «Известия».

Нехватку рабочей силы подтвердили в Минсельхозе. Здесь отметили, что сокращение числа мигрантов положительно сказалось на уровне безработицы, а также привело к повышению региональных зарплат. Однако в ведомстве признали, что обойтись полностью без мигрантов, российских бизнес пока не может, передает телеканал «360».