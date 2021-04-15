В России за два года предотвратили 78 терактов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние два года на территории России было предотвращено 78 террористических актов. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

- За два года нашим спецслужбами и сотрудниками правоохранительных органов были предотвращены 129 террористических преступлений, среди них – 78 терактов, - сообщил он в ходе международной конференции в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

Александр Бортников также отметил возрастающую угрозу совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия правоохранительных органов и совершают повторную атаку. Глава ФСБ сообщил, что попытка организации такого теракта уже была предпринята на территории РФ.

Как писал сайт kp.ru, в марте этого года Александр Бортников сообщал о 200 терактах, которые были предотвращены в России за последние десять лет. Глава Федеральной службы безопасности России отмечал, что при этом в 2010 году предотвращалось всего десять процентов таких атак, в 2018 году – уже 80 процентов, а к минувшему 2020 году этот показатель достиг 96 процентов.