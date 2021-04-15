Украина заочно арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд заочно арестовал 12 российских самолетов за полеты в Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинский суд заочно арестовал 12 самолетов российской авиакомпании за полеты в Крым. Об этом сообщила прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины на своей странице в Facebook.

- Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым, — гласит сообщение прокуратуры.

Также уточняется, что ранее аналогичную меру применили в отношении еще 199 российских самолетов.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь обратилась в Украинское бюро Интерпола с требованием разыскать 109 заочно арестованных российских самолетов, нарушивших порядок прибытия на оккупированный полуостров. Там же поясняется, что соответствующие запросы о международной правовой помощи направлены в иностранные инстанции.

Напомним, Севастополь и Крым вошли в состав России с 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором за это проголосовало подавляющее большинство населения полуострова.