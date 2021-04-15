Ирина Волынец предложила ввести лекции диетологов в российских школах

В России предложили ввести лекции диетологов в школах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в школах регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». Свою инициативу она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова и на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних, учитывая запрос родительской общественности, прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков (занятий во внеурочное время) диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни», — цитирует текст обращения RT.

Предполагается, что врачи-диетологи будут посещать школы не реже одного раза в три месяца. Эксперты смогут ответить на вопросы школьников/, помочь им составить рацион питания, а также рассказать о вреде конкретных продуктов питания.

Ожидается, что такие лекции помогут решить задачу по профилактике детского ожирения.

Напомним, ранее общественники выступили с предложением маркировать продукты фастфуда предупреждениями о вреде такой еды. По их словам в таких продуктах слишком много трансжиров, канцерогенов, а также соли, сахара и жиров, из-за чего регулярно употребление подобных блюд может привести к ожирению, передает ОТР.