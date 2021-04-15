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Коронавирус Covid-1915 апреля 2021 13:00

Академик РАН допустил возможность образование хронической формы коронавируса

Врачи зафиксировали больных перенесших инфекцию несколько раз
Анастасия РЫШКОВА
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Академик РАН допустил образование хронической формы коронавируса.

Академик РАН допустил образование хронической формы коронавируса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин допустил вероятность того, что коронавирус может протекать в хронической форме. Об этом он сказал выступая в четверг, 15 апреля, на онлайн-собрании Научного совета РАН «Реабилитация после COVID-19».

«Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь. Я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да — есть такие больные», — цитируют Чучалина "Известия".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что точных подтверждений того, что люди переболевшие коронавирусом могут болеть им повторно, в случае завоза в Россию мутировавших штаммов, нет.

Она отметила, что больше всего риску подвержены граждане с нарушением иммунной системы.

Распространение коронавируса в мире