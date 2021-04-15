Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин переносит вторую прививку от коронавирусной инфекции без побочных эффектов. Со здоровьем у главы государства все в порядке, сообщил в четверг, 15 апреля, в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, как и после введения первого компонента вакцины. В настоящее время никаких побочных эффектов нет, - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции второй дозой препарата вчера, 15 апреля. Первую прививку главе государства сделали 23 марта. Какую именно из трех российский вакцин выбрал для прививки от коронавируса президент, неизвестно.

После прививку Владимир Путин выразил надежду на то, что эпидемия коронавируса в России скоро отступит, в том числе благодаря активной вакцинации.