Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет развития отношений с США "по ленинской формуле" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать введение новых санкций США, о которых говорили в американских СМИ, так как еще не было официального подтверждения.

- Что касается санкций, подход не может измениться, мы обсуждаем такие устремления, считаем их незаконными и в любом случае действует принцип взаимности. Так, чтобы обеспечить собственные интересы. Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях (чтобы все развивалось) по ленинской формуле: шаг вперед, два шага назад, — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что вероятные новые санкции с американской стороны не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Он отметил также, что организовать двустороннюю встречу Путина и Байдена в ближайшие несколько недель не получится, вопрос по-прежнему находится на стадии анализа.