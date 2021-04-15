Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство утвердило дополнительные меры поддержки туристических операторов в сфере выездного туризма на фоне ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией. Соответствующий указ премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в четверг, 15 апреля, говорится на официальном сайте правительства.

Так, кабмин отменил взносы туроператоров в резервный фонд на базе «Турпомощи» в текущем 2021 году и уменьшил отчисления в персональные фонды.

- В этом году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные путевки, забронированные до 31 марта прошлого года. Ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращённом размере – 0,25 вместо одного процента цены турпродукта, - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, кабинет министров внес изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. До одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам денег, которые туристический оператор направляет в объединение «Турпомощь».

Новые меры должны помочь туроператорам выполнять обязательства перед туристами, туры которых были отменены из-за коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, с сегодняшнего дня, 15 апреля, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за активного распространения на территории этих стран коронавирусной инфекции. Приостановка полетов будет действовать до 1 июня.