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Экономика15 апреля 2021 13:06

Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров

Меры поддержки приняли в связи с ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров

Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство утвердило дополнительные меры поддержки туристических операторов в сфере выездного туризма на фоне ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией. Соответствующий указ премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в четверг, 15 апреля.

Так, кабмин отменил взносы туроператоров в резервный фонд на базе «Турпомощи» в текущем 2021 году и уменьшил отчисления в персональные фонды.