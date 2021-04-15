Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство утвердило дополнительные меры поддержки туристических операторов в сфере выездного туризма на фоне ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией. Соответствующий указ премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в четверг, 15 апреля.

Так, кабмин отменил взносы туроператоров в резервный фонд на базе «Турпомощи» в текущем 2021 году и уменьшил отчисления в персональные фонды.