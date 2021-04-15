В Минфине РФ рассказали об изменении подхода к льготным выплатам

В Минфине РФ рассказали об изменении льготных выплат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания Общественного совета заявил, что льготная поддержка в России будет все больше фокусироваться на нуждающихся. Он подчеркнул, что ведомство работает над изменением подхода к социальной поддержке граждан.

"В ходе пандемии мы нашли новые решения с точки зрения оперативного доведения социальных выплат до получателей. Сейчас меняются подходы к социальной поддержке граждан, мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся", — цитирует слова Силуанова "Известия".

Он подчеркнул, что в правительстве уже обсуждаются новые подходы к определению категории нуждающихся граждан и уже запущен ряд программ для повышения адресности помощи. Так, начала работу система электронных сертификатов на основе платежной системы "Мир". Также Силуанов напомнил, что льготы уже выплачиваются семьям, где есть дети от трех до семи лет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в правительство выплатило семьям с детьми от 3 до 7 лет уже более 650 млрд рублей.

Напомним, президент РФ подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет. Размер социальной поддержки зависит от среднедушевого дохода семьи. Льготные выплаты могут составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума в зависимости от региона.