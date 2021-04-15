Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянка Анна Щербакова одержала победу в короткой программе командного чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года, который проходит в Осаке. Соревнования начались сегодня, 15 апреля, и завершатся в японском городе 17 числа. После чего на следующий день - показательное шоу. Аня, которая в этом сезоне выиграла все старты, в которых принимала участие, поделилась своими впечатлениями от первого проката на турнире, заявив:

- Решила к этому турниру отнестись чуть спокойнее, без лишних придирок к себе. Хотела получить удовольствие. И я довольна, что всё задуманное получилось. Конечно, и по сегодняшнему выступлению тоже могут быть вопросы, но я не хотела бы лишний раз придираться к себе.

Тот факт, что командный ЧМ-2021 проходит со зрителями, воодушевляет спортсменку. Она говорит, что таким образом соревнования выделяются на фоне остальных, которые были в этом сезоне:

- Этот турнир выделяется на фоне других, чувствуется огромный контраст — до этого соревнования проходили либо в России, либо был чемпионат мира, который проходил без зрителей. Сегодня я прочувствовала всю атмосферу этого необычного турнира, поддержку зрителей. Теперь хочу показать хорошую произвольную программу и принести максимум своей команде, а также быть довольной своим выступлением. Мы много тренируемся, я взрослею, поэтому прогресс неизбежен. Мне очень важно, чтобы программа была выразительной. Я стараюсь не просто кататься, а вкладывать душу в эту короткую программу.

Как призналась фигуристка, дальше она будет работать плотно на тренировках, чтобы определиться со своей программой в последующих выступлениях. Так что конкретных планов о прыжках пока что у фигуристки нет:

- Есть ли цели кроме лутца и флипа? Рано об этом говорить, у меня в этом сезоне были сложности и с моим обычным набором. Поэтому закончим с соревнованиями и посмотрим, как будут складываться тренировки, — заявила Щербакова в интервью порталу Sport24.

Произвольная программа на командном ЧМ-2021 пройдет послезавтра, 17 апреля.