Американский сенатор поздравила ВВС США фотографией российских Су-34

Сенатор поздравила ВВС США фотографией российских Су-34 Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Сенатор от Республиканской партии в штате Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила командование резерва военно-воздушных сил США изображением с российскими истребителями Су-34.

- С 73-м Днем Рождения @USAFReserve! Благодарю всех резервистов, которые всегда готовы служить нашей нации, — написала сенатор у себя в Twitter.

После неоднократных замечаний о допущенной ошибке Хайд-Смит удалила пост. В комментариях пользователи шутили, что Республиканская партия на самом деле принадлежит России. Также многие назвали национальной забавой выдачу российского оружие за американское.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила американский телеканал CNN в обмане. Он выдал украинские танки на вокзале Украины за "подготовку России к войне". Захарова посоветовала корреспондентам телеканала в Москве "отвлечься от участия в общественной жизни" России и уделить внимание своей профессии.