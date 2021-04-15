Рэпер Гулиев осужден на четыре года за аварию на Остоженке. Фото: инстаграм Гулиева.

Суд приговорил рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке в сентябре прошлого года, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

Суд взыскал более 1,3 млн рублей с рэпера Эльмина Гулиева в пользу двух пострадавших в ДТП. Потерпевшие предъявили Гулиеву в рамках уголовного дела иск в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медицинскую помощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Рэпер готов полностью выплатить компенсацию.

Ранее артист признался полиции, что пролетел перекресток на красный сигнал светофора. Трое пешеходов с места аварии были госпитализированы. Две женщины в тяжелом состоянии, еще один мужчина получил перелом руки.